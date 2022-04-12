Karabük'te heyelan nedeniyle çocuk parkının istinat duvarı çöktü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karabük'te heyelan nedeniyle çocuk parkının istinat duvarı çöktü

AA - Ahmet Özler - Güncel
 - Güncelleme:
Karabük'te heyelan nedeniyle çocuk parkının istinat duvarı çöktü

Karabük'te meydana gelen heyelan nedeniyle çocuk parkının istinat duvarı çöktü.

KARABÜK (AA) - Karabük'te meydana gelen heyelan nedeniyle çocuk parkının istinat duvarı çöktü.

Kentte aralıklarla devam eden sağanak sebebiyle Beşbinevler Mahallesi 40. Sokak'taki çocuk parkında heyelan meydana geldi.

Bir bölümü ve istinat duvarı yaklaşık 10 metre çöken parktaki büfede ise çatlaklar oluştu.

Parka gelen belediye ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

AA / Ahmet Özler - Güncel

Karabük, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title