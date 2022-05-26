Karabük'te hemzemin geçitte yük treniyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler

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Karabük'te hemzemin geçitte yük treniyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

AA - Orhan Kuzu - Güncel
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Karabük'te hemzemin geçitte yük treniyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

Karabük'te, hemzemin geçitte yük treniyle çarpışan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te, hemzemin geçitte yük treniyle çarpışan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Mustafa D. (57) idaresindeki 34 VUU 13 plakalı otomobil, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) önündeki hemzemin geçitte yük treniyle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Otomobil ise çekici yardımıyla kaldırıldı.

AA / Orhan Kuzu - Güncel

Karabük, Güncel, Haberler

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