Karabük'te Hayvan Kaçırma Manevrası Sonucu Araç Uçuruma Yuvarlandı

Karabük'te sürücüsünün önüne çıkan hayvana çarpmamak için manevra yaptığı sırada kontrolden çıkarak yaklaşık 52 metreden uçuruma yuvarlanan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Karabük'te sürücüsünün önüne çıkan hayvana çarpmamak için manevra yaptığı sırada kontrolden çıkarak yaklaşık 52 metreden uçuruma yuvarlanan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Kaza Kapullu-5000 evler arasında meydana geldi. E.M.A. sevk ve idaresindeki 78 DA 263 plakalı hafif ticari araç Kapullu istikametinden 5000 evler istikametine seyir haklındeyken viraja girdiği esnada önlerine çıkan bir hayvana çarpmamak için manevra yaptığı esnada aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkıp yaklaşık 52 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazada sürücü ile yolcu olarak bulunan A.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK