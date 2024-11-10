Karabük'te Hayatını Kaybeden Polis Memuru Ömer Gitmez Toprağa Verildi
Karabük'te yaşamını yitiren 45 yaşındaki polis memuru Ömer Gitmez, Safranbolu Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından ailesinin mezarlığına defnedildi. Törene yerel yöneticiler, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Karabük'te hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğü Haber Merkezi Büro Amirliğinde görevli polis memuru Ömer Gitmez için Safranbolu Merkez Camisi'nde tören düzenlendi.
Burada öğle vakti kılınan namazın ardından Gitmez'in cenazesi ilçedeki aile mezarlığına defnedildi.
Törene, Gitmez'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Mustafa Yavuz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, kurum müdürleri, mesai arkadaşlar, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Önceki gün evinde fenalaşan 45 yaşındaki 2 çocuk babası Gitmez, kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetmişti.