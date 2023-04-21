Karabük'te hayatını kaybeden başhekim toprağa verildi

Karabük Ambulans Servisi Başhekimi Engin Ekmekçi'nin cenazesi toprağa verildi.

Üst solunum yolu şikayetiyle dün semt polikliniğine başvuran ve daha sonra özel bir hastaneye sevk edilen, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybeden 46 yaşındaki Engin Ekmekçi için hastane önünde tören düzenlendi.

Törende konuşan İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, büyük üzüntü yaşadıklarını, çok değerli bir arkadaşlarını kaybettiklerini ifade etti.

Evli ve 2 çocuk babası Ekmekçi'nin cenazesi, Eskipazar ilçesine bağlı Bayırdır köyünde toprağa verildi.