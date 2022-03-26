Karabük'te havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karabük'te havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı

AA - Orhan Kuzu - Güncel
 - Güncelleme:
Karabük'te havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı

Karabük'te bir evin havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

KARABÜK (AA) - Karabük'te bir evin havalandırma boşluğuna düşen kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

75. Yıl Mahallesi 8 No'lu Cadde'de 2 katlı bir binanın havalandırma boşluğundan kedi sesi gelmesi üzerine vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi.

Binaya gelen Karabük Belediyesi İtfaiye ekipleri, kedi yavrusunu havalandırma boşluğundan kurtarmak için çalışma başlattı.

Halat yardımıyla yaklaşık 4 metrelik boşluğa inen ekipler, kediyi çıkardı.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen kedi beslendikten sonra doğal yaşam alanına salındı.

Kedinin havalandırma boşluğunda 2 gündür mahsur kaldığı öğrenildi.

Karabük'te havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı

AA / Orhan Kuzu - Güncel

İtfaiye, Karabük, kedi, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title