Karabük'te Havalandırma Boşluğuna Düşen Kedi Kurtarıldı

Karabük'te bir iş hanının havalandırma boşluğuna düşen kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Vatandaşların da yardımıyla gerçekleştirilen kurtarma işlemi sonrası kedinin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi ve kedi doğal ortamına bırakıldı.

Karabük'te binanın havalandırma boşluğuna düşen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ömer Lütfi Özaytaç Caddesi'ndeki iş hanının havalandırma boşluğunda bir kedinin mahsur kaldığını fark edenler durumu Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ekipler, vatandaşların da yardımıyla kediyi bulunduğu yerden kurtardı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen kedi, doğal ortamına bırakıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
