Karabük'te hastanede olay çıkaran kişi gözaltına alındı
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tedavi için giden S.M, sağlık personeline saldırgan hareketlerde bulunarak olay çıkardı. Hastanenin güvenlik görevlileri tarafından uyarılan S.M, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Karabük'te tedavi için gittiği hastanede olay çıkaran kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, vücudundaki kesikler nedeniyle Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne müracaat eden S.M, çıkan tartışmada sağlıkçıların görevini yapmasına engel oldu.
Sağlık personeline bağırmaya başlayan S.M, hastanenin güvenlik görevlilerince uyarıldı. Uyarıları dikkate almayan S.M'nin saldırgan hareketlerde bulunması üzerine hastaneye polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce gözaltına alınan S.M'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.