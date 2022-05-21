Karabük'te hastanede Kovid-19 tedavisi gören hasta kalmadı - Haberler

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Karabük'te hastanede Kovid-19 tedavisi gören hasta kalmadı

AA - Orhan Kuzu - Güncel
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Karabük'te hastanede Kovid-19 tedavisi gören hasta kalmadı

Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ve yataklı servislerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası kalmadığını bildirdi.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ve yataklı servislerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası kalmadığını bildirdi.

Gürel, yaptığı açıklamada, kentte vaka sayılarının çok düşük seviyelere çekildiğini mutlulukla paylaştığını belirtti.

Salgın süresince hassasiyetle davranan tüm vatandaşlara teşekkür eden Gürel, "Bir kez daha herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Sağlık çalışanlarımızın gece gündüz demeden, en zor şartlarda kamu sağlığı için verdiği onurlu mücadele ve özenli çabaları için şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Orhan Kuzu - Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Karabük, Güncel, Haberler

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