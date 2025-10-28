Karabük'te Halk Otobüsü Fren Arızası Nedeniyle Duvara Çarptı
Karabük merkez Güven Kavşağı'nda freni arızalanan halk otobüsü, sürücünün manevrası ile duvara sürtülerek durdu. O anlar araç içi kameraya yansıdı.
Karabük'te duvara çarpan halk otobüsü araç içi kamerasınca görüntülendi.
Ali Yılmaz idaresindeki Safranbolu Belediyesi bünyesinde hizmet veren 78 ACD 593 plakalı yolcu otobüsünün freni, Karabük merkez Güven Kavşağı'ndan inişe geçtiği sırada arıza yaptı.
Fren sistemi devre dışı kalan otobüs kontrolden çıktı.
Sürücü Yılmaz, önündeki araçlara çarpmamak için otobüsü kavşaktaki köprü duvarına sürterek durdurdu.
Kazada otobüste hasar oluştu.
Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel