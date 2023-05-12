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Karabük'te hakkında 47 suç kaydı bulunan çocuk tutuklandı

Karabük'te hakkında 47 suç kaydı bulunan çocuk tutuklandı

Güncel Haberler

Karabük'te hırsızlık başta olmak üzere hakkında 47 suç kaydı bulunan 14 yaşındaki çocuk tutuklandı.

Karabük'te hırsızlık başta olmak üzere hakkında 47 suç kaydı bulunan 14 yaşındaki çocuk tutuklandı.

Kent merkezinde hırsızlık ihbarı alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ve görgü tanıklarını dinleyen ekipler, 14 yaşındaki M.O'yu gözaltına aldı.

Hırsızlık başta olmak üzere hakkında 47 suç kaydı bulunduğu belirlenen M.O'nun üzerinden çalıntı olduğu belirlenen 2 cep telefonu ve bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin arından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Ahmet Özler - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Karabük Güncel Haberler

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