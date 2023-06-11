Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Karabük'te hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Karabük - Kastamonu karayolu Safranpark mevkiinde meydana geldi. S.K.sevk ve idaresindeki 78 AAB 694 plakalı hafriyat kamyonu, kavşaktan dönüş yapan M.U. sevk ve idaresindeki 78 SR 977 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan bulunan Ünal Şirin ve yabancı uyruklu A.A.A, A.M.S., S.G.C. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkartılırken ilk müdahalelerin ardından Karabük'teki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Ünal Şirin, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.