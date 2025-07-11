Karabük'te hafif ticari araç yaya çarptı
Karabük'te geri manevra yapan hafif ticari aracın çarptığı 74 yaşındaki yaya yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırıldı.
Karabük'te hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı.
M.Y. idaresindeki 78 DE 210 plakalı hafif ticari araç, 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi'nde geri manevra yaptığı esnada yoldan geçen F.Y'ye (74) çarptı.
Kazada yaya yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel