Karabük'te hafif ticari araç yaya çarptı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te geri manevra yapan hafif ticari aracın çarptığı 74 yaşındaki yaya yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı.

M.Y. idaresindeki 78 DE 210 plakalı hafif ticari araç, 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi'nde geri manevra yaptığı esnada yoldan geçen F.Y'ye (74) çarptı.

Kazada yaya yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
LGS'de tüm soruları doğru yanıtlayan Elazığlı Yiğit, başarının sırrını anlattı

LGS'de tüm soruları doğru yanıtladı, başarısının sırrını anlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PKK silah bıraktı, DEM Parti'den açıklama geldi

PKK silah bıraktı, DEM Parti'den açıklama geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.