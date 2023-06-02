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Karabük'te Hafif Ticari Araç Yaya Çarptı: 1 Yaralı

Karabük'te Hafif Ticari Araç Yaya Çarptı: 1 Yaralı

Güncel Haberler

Karabük'te yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Karabük'te yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı.

Hürriyet Mahallesi Zonguldak Caddesi'nde, S.K. idaresindeki 78 ABD 045 plakalı hafif ticari araç, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan N.İ'ye çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

N.İ, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel

Hürriyet Tragger Karabük Güncel Haberler

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