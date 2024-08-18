Karabük'te Hafif Ticari Araç Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
Karabük'te meydana gelen hafif ticari araç kazasında 9 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Karabük'te hafif ticari aracın refüje çarpması sonucu 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Zekai Y. (58) idaresindeki 34 ZC 4619 plakalı hafif ticari araç, Ankara-Karabük kara yolu Zopran köyü Hamzalar mevkisinde refüje çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin yaptığı incelemede hafif ticari araçta bulunan Talha Berk K'nin (9) hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan Nagihan K. ile Tolga Mert K. (7) hastaneye kaldırıldı.