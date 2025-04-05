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Karabük'te Hafif Ticari Araç Kaza Yaptı: 3 Yaralı

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Safranbolu ilçesinde bir hafif ticari araç beton menfeze çarptı; 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, beton menfeze çarpan hafif ticari araçta 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Mustafa D. (48) idaresindeki 37 SE 422 plakalı hafif ticari araç, Karabük-Kastamonu kara yolu Sarıahmetli köyü yakınlarında kontrolden çıkarak refüjdeki beton menfeze çarptı.

Kazada sürücü ile yanındaki Muzaffer D. (67) ve Şefika D. (65) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Şefika D. kentteki özel bir hastaneye, diğer yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
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