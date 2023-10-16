Karabük'te Beşbinevler köprü girişinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç ile otomobil çarpıştıktan sonra arkasından gelen başka araçların karıştığı iki ayrı kaza yaşandı. Kazalar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Karabük'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kaza sonrası ardından gelen başka araçların karıştığı iki ayrı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Karabük'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kaza sonrası ardından gelen başka araçların karıştığı iki ayrı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Beşbinevler köprü girişinde meydana geldi. Safranbolu yönüne giden ve ismi öğrenilemeyen sürücünün idaresindeki otomobil, 100. Yıl Mahallesi istikametinden gelip ana yola kontrolsüz giren hafif ticari araca çarptı. Maddi hasarın oluştuğu kazanın hemen ardından kazayı görüp yavaşlayan bir otomobile ise arkasından gelen bir başka otomobil çarptı. Peş peşe meydana gelen kazalar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - KARABÜK