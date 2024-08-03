Karabük'te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

A.D. idaresindeki 78 SD 173 plakalı hafif ticari araç, Karabük-Ankara kara yolu Karahasanlar köyü yakınlarındaki kavşakta M.K. yönetimindeki 78 ABM 181 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil devrildi.

Kazada sürücüler ile araçlardaki B.D, Ş.Ş. ve Y.A. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.