Karabük'te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, A.D. idaresindeki hafif ticari araç ile M.K. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ve araçlardaki 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
A.D. idaresindeki 78 SD 173 plakalı hafif ticari araç, Karabük-Ankara kara yolu Karahasanlar köyü yakınlarındaki kavşakta M.K. yönetimindeki 78 ABM 181 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil devrildi.
Kazada sürücüler ile araçlardaki B.D, Ş.Ş. ve Y.A. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.