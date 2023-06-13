Karabük'te hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı
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Karabük'te 149 hacı adayı kutsal topraklara uğurlandı.
Karabük'te 149 hacı adayı kutsal topraklara uğurlandı.
İl Müftülüğü koordinasyonunda Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.
Yakınlarıyla vedalaşan 149 hacı adayı, hac ibadetini yerine getirmek üzere dualar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.
Törene, Vali Fuat Gürel, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, hacı adayları ve yakınları katıldı.
Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel