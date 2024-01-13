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Karabük'te Gümrük Kaçağı İçki Satışı Yapan 2 Zanlı Tutuklandı

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Karabük'te imha edilmesi gereken gümrük kaçağı içkilerin satılmasına ilişkin operasyonda, Safranbolu Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışanı T.Y'nin N.D'ye içkileri sattığı ortaya çıktı. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler tutuklandı.

Karabük'te imha edilmesi gereken gümrük kaçağı içkinin satılmasına ilişkin 2 zanlı tutuklandı.

Safranbolu Tarım ve Orman Müdürlüğünde çalışan memur T.Y'nin, daha önce düzenlenen operasyonda ele geçirilerek imha edilmek üzere Müdürlüğün yediemin deposuna getirilen gümrük kaçağı içkileri N.D'ye sattığı belirlendi.

Jandarma ekiplerince takibe alınan T.Y. ve N.D. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Safranbolu Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan T.Y'nin Müdürlükçe açığa alındığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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