Karabük'te Görme Engelli Bireye Trafik Polisi Yardım Etti
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Karabük'te Bayır Mahalle Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bir trafik polisi, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan görme engelli bir bireye yardım etti. Polis memuru, engelli kişinin koluna girerek yolun karşısına geçmesini sağladı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Karabük'te yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan görme engelli bireye trafik polisi yardım etti.
Bayır Mahalle Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde rutin görevini sürdüren bir trafik polisi, elinde bastonuyla yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan görme engelli bireyi görünce yardımcı olmak istedi.
Polis memuru, koluna girdiği engelli kişinin yolun karşısına geçmesini sağladı.
O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.