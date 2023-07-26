Karabük'te Görme Engelli Bireye Trafik Polisi Yardım Etti

Karabük'te Bayır Mahalle Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bir trafik polisi, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan görme engelli bir bireye yardım etti. Polis memuru, engelli kişinin koluna girerek yolun karşısına geçmesini sağladı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.