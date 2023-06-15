Karabük'te Göçmenlerin Uyum Planlaması Toplantısı Yapıldı

Karabük'te misafir edilen göçmenlerin uyum planlamalarının yapılıp yürütüldüğü İl Göç Kurulu Toplantısı Vali Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, ikamet, uluslararası koruma, geçici koruma, düzensiz göç ve uyum alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Karabük'te misafir edilen göçmenlerin uyum planlamalarının yapılıp yürütüldüğü İl Göç Kurulu Toplantısı Vali Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.

Ülkelerindeki iç savaş, siyasi sorunlar, terör ve eğitim nedeniyle, Türkiye'ye sığınan ve belli kurallar çerçevesinde Karabük'te misafir edilen göçmenlerle ilgili önemli konuların yer aldığı toplantıya Vali Gürel ev sahipliği yaptı.

İl Göç İdaresi Müdürü Osman Dorkaç tarafından, ikamet, uluslararası koruma, geçici koruma, düzensiz göç ve uyum alanında yapılan çalışmalar hakkında Vali Fuat Gürel ile katılımcılara sunum eşliğinde bilgilendirme yapıldı.

Toplantı, kurul üyelerinin kendi kurumlarını ilgilendiren konularda yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler vermesiyle sona erdi. - KARABÜK