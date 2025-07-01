Karabük'te Genç Tutuklandı: Otobüs Durağının Camlarını Kırdı

Karabük'te Genç Tutuklandı: Otobüs Durağının Camlarını Kırdı
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Karabük'te 17 yaşındaki H.M.A., 3 otobüs durağının camlarını kırdığı gerekçesiyle tutuklandı. Olay, caddede bulunan duraklarda meydana geldi ve genç, polisin incelemesi sonucu yakalandı.

KARABÜK'te, 3 farklı otobüs durağının camlarını kıran H.M.A. (17), 'Mala zarar verme' suçlamasıyla çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Bayır Mahalle, Albay Karaoğlanoğlu Caddesi ve Ergenekon Mahallesi üzerindeki otobüs duraklarının camlarını kıran bir kişiyi görenler polise ihbarda bulundu. Polisin incelemesinde camları kıran kişinin H.M.A. isimli çocuk olduğu tespit edildi. H.M.A., Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. H.M.A. işlemlerinin ardından 'Mala zarar verme' suçlamasıyla sevk edildiği Karabük Adliyesi'nde, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak Karabük Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. H.M.A.'nın camları kırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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