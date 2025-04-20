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Karabük'te Futbol Maçında Arbede: Polis Müdahale Etti

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Karabük'te oynanan 3. Lig ve Amatör Lig çeyrek final maçlarının ardından yaşanan tartışmalar arbede ile sonuçlandı. Güvenlik ekipleri, olaylara müdahale etti.

Karabük'te oynanan 3. Lig ve Karabük Amatör ligi çeyrek final maçının ardından arbede yaşandı.

Karabük İdmanyurdu ile Efeler 09 Spor Futbol Kulübü arasında Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda oynanan Nesine 3. Lig 29. hafta maçından sonra tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine yaşanan arbedeye polis ve güvenlik ekipleri müdahale etti.

Eskipazar Belediyespor ile Rüzgarlı Spor Kulübü arasında Safranbolu Futbol Sahası'nda oynanan Karabük Amatör Ligi çeyrek final maçından sonra da tartışma ve arbede yaşandı.

Polis ekipleri, arbedeye müdahale etti.

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Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
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