Karabük'te Fuhuş Operasyonu: 2 Tutuklama

Karabük'te fuhşa teşvik ve aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ile Teknik, Takip ve İzleme Büro Amirliği ekipleri, fuhuşla mücadele kapsamında yürütülen çalışmada, 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçti.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda Karabük ve Zonguldak'ta 4 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerden 1'i emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 1'i savcılıktaki ifadesinin ardından salıverildi, mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli tutuklandı.