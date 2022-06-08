Karabük'te freni arızalanan kamyon refüje devrildi - Haberler

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Karabük'te freni arızalanan kamyon refüje devrildi

AA - Ahmet Özler - Güncel
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Karabük'te freni arızalanan kamyon refüje devrildi

Karabük'te freni arızalanan hurda yüklü kamyon refüje devrildi.

Karabük'te freni arızalanan hurda yüklü kamyon refüje devrildi.

Ankara istikametinden Karabük'e gelen O.E. yönetimindeki 78 AAN 773 plakalı hurda yüklü kamyonun henüz belirlenemeyen nedenle freni arızalandı.

Hızlanan kamyon, refüje devrilerek durabildi. Kamyonunun sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Yola dökülen hurdalar nedeni ile yolun bir kısmı trafiğe kapatıldı. Trafik akışı tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlanıyor.

AA / Ahmet Özler - Güncel

Karabük Ankara Güncel Haberler

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