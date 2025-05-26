Karabük'te Fırtına Ağaçları Devirip Çatı Parçalarını Sokağa Savurdu

Karabük'te Fırtına Ağaçları Devirip Çatı Parçalarını Sokağa Savurdu
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Karabük'te etkili olan sağanak ve fırtına, ağaçların devrilmesine ve çatılardan parçaların yola uçmasına neden oldu. Olayda can kaybı yaşanmadı.

KARABÜK'te etkili olan fırtına nedeniyle ağaçlar devrilirken, bazı çatılardan parçalar da yola uçtu.

Karabük'te, akşam saatlerinde sağanak ve fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle Atatürk Mahallesi Akıncılar Caddesi'nde bir ağaç yola devrildi. Şirinevler Mahallesi Peyami Safa Caddesi'nde ise şiddetli fırtına sonrası apartmanların çatılarından parçalar yola uçtu. Fırtına bir süre sonra etkisini yitirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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