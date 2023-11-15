Karabük'te Firari Şahıs Yakalandı

Karabük'te hakkında nitelikli cinsel saldırı suçundan 12 yıl hapis cezası ve yakalama kararı bulunan firari şahıs, polis tarafından yakalandı.

Karabük'te hakkında nitelikli cinsel saldırı suçundan 12 yıl hapis cezası ve yakalama kararı bulunan firari şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde yürüttükleri denetim faaliyetleri çerçevesinde hakkında "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 12 yıl hapis cezası ile yakalama kararı bulunan ve açık cezaevinden firar ettiği tespit edilen K.K.'yı yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, şehirde vatandaşların huzurunu ve güvenliğini bozacak her türlü suçun önlenmesine, faillerinin en kısa sürede yakalanarak adalet önüne çıkartılmasına ve suçluların vatandaşlar arasında rahat rahat dolaşmasına asla izin verilmeyeceğini belirtti. - KARABÜK