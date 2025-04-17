Karabük'te Firari Hükümlü Yakalandı
Karabük'te, hakkında 9 yıl 4 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.Ç. yakalandı. Emniyet ekipleri, durdurdukları şahsın kimlik bilgilerinin sahte olduğunu tespit etti ve ele geçirdi.
Karabük'te hakkında 9 yıl 4 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Ekipler, il merkezinde durumundan şüphelendikleri M.Ç'yi durdurdu.
Sistemsel sorgulama faaliyetleri sonucu M.Ç'nin beyan ettiği kimlik bilgilerinin başkasına ait olduğu tespit edildi.
Hakkında "resmi belgede sahtecilik", "parada sahtecilik" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından kesinleşmiş 9 yıl 4 ay 26 gün hapis cezası bulunduğunu belirlenen M.Ç. kaçmaya çalışırken ekiplerce yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.