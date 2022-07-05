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Karabük'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

AA - Ahmet Özler - Güncel
Karabük'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uygulama noktasında bir araçta yaptıkları kontroller sırasında bir kişinin arandığını tespit etti.

Yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda, söz konusu kişinin "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arama kararı bulunan H.İ.K. (28) olduğu belirlendi.

Adliyeye sevk edilen hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Ahmet Özler - Güncel

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