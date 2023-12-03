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Karabük'te Filistinlilere Destek Açıklaması

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Karabük'te toplanan vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Saadet Partisi İl Başkanlığı önünde yapılan protestoda, İsrail'in işgali ve Filistinlilerin katledilmesi kınandı.

Karabük'te Filistinlilere destek amacıyla bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Saadet Partisi İl Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlar, İsrail güçlerinin 7 Ekim'de başlattığı Gazze saldırılarını protesto etti.

Ellerinde Filistin bayrakları ve pankartlar ile İsrail aleyhine sloganlar atan grup adına basın açıklaması yapan Saadet Partisi Karabük Merkez İlçe Başkanı Abdullah Yusuf Tekoğlu, İsrail'in işgalinin tüm şiddetiyle devam ettiğini, çocuk, kadın, yaşlı ve hasta demeden binlerce Filistinlinin katledildiğini söyledi.

Saadet Partililer olarak bütün hücreleri ve iradeleriyle "Kahrolsun Siyonizm ve işbirlikçileri, yıkılsın ve Filistin'den defolsun İsrail" dediklerini belirten Tekoğlu, "İnanıyoruz ki Filistin'in tam bağımsızlığına kavuşması, mağdur Filistinlilerin hak ettikleri özgürlüğe ulaşması, mukaddes şehir Kudüs'ün Müslümanlarla selamlaşması, ilk kıblemiz Mescidi Aksa'nın İslam'la kucaklaşması yakındır. Filistin konusunda fikriyatımız, hissiyatımız ve niyazımız budur." dedi.

Tekoğlu, Gazze'nin İsrail'e karşı mutlak zafer kazanmasını istediklerini sözlerine ekledi.

Açıklamanın ardından Filistinliler için dua edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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