Karabük'te Filistin'e destek için araç konvoyu düzenlendi

Karabük'te araç konvoyu ile Filistin'e destek verildi.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için Fakirler Off-Road Kulübü öncülüğünde düzenlenen etkinlik kapsamında, motosikletlilerin de aralarında olduğu vatandaşlar Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu önünde bir araya geldi.

Motosikletler ve diğer araçlarla konvoy oluşturan katılımcılar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla korna çalarak slogan attı.

Safranbolu ilçesine gidilip başlanılan yere dönülen program, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için dua edilmesinin ardından sona erdi.