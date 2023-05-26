Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Karabük'te FETÖ/PDY operasyonları: 6 tutuklama

Karabük'te FETÖ/PDY operasyonları: 6 tutuklama

Güncel Haberler

Karabük'te FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karabük'te FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik çalışmalarını titizlikle yürüten İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, haklarında kesinleşmiş hapis kararı bulunan şüphelilere yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 6 şüpheli saklandıkları yerlerde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARABÜK

Karabük Seçim Sonuçları
Karabük Yerel Seçim Sonuçları 2019
Karabük Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Karabük Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title