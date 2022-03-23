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Karabük'te fabrika yangını kontrol altına alındı

AA - Ahmet Özler - Güncel
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Karabük'te fabrika yangını kontrol altına alındı

Karabük'te bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.

KARABÜK (AA) - Karabük'te bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.

Bulak yolunda bulunan, otomobil yedek parçası üreten bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Karabük ve ilçelerinden itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Zaman zaman patlama seslerinin duyulduğu yangına, Karabük ve ilçelerinden gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını güçlükle kontrol altına aldı.

Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı, 6 kişi olay yerine gelen ambulanslarda tedavi edildi.

Yangında, 2 katlı fabrikanın depo kısmı kullanılamaz hale geldi.

Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürü Koray Korkut, AA muhabirine, soğutma çalışmalarının yapıldığını, hasar tespitinin yarın gerçekleştirileceğini ifade etti.

AA / Ahmet Özler - Güncel

Karabük, İtfaiye, Yangın, Polis, Güncel, Haberler

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