Karabük'te evlerin çatısında güneşlenen iki tilki cep telefonuyla görüntülendi Karabük'te yerleşim yerine inerek evlerin çatısına çıkan tilkiler, cep telefonu kamerasına yansıdı. Karabük'te yerleşim yerine inerek evlerin çatısına çıkan tilkiler, cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaylacık Mahallesi'nde bulunan bazı evlerin çatısına çıkan iki tilki, cep telefonuyla kayıt altına alındı. Uzun süre kendilerini görüntüleyenlere aldırmadan güneşlenen tilkiler, daha sonra gözden kayboldu. Güncel AA / Ahmet Özler Karabük Güncel Haberler

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