Karabük'te evinde yangın çıkan kadın yaralandı
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Karabük'te evinde çıkan yangında yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
Karabük'te evinde çıkan yangında yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
Kurtuluş Mahallesi Hanımeli Sokak'ta bulunan Jale D'ye ait tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalışan kadın yaralandı. Komşuları tarafından evden çıkarılan Jale D, sağlık personelince hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Ahmet Özler - Güncel