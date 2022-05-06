Karabük'te evinde uyuşturucu bulunan zanlı yakalandı - Haberler

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Karabük'te evinde uyuşturucu bulunan zanlı yakalandı

AA - Orhan Kuzu - Güncel
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Karabük'te evinde uyuşturucu bulunan zanlı yakalandı

Karabük'te üzerinde ve evinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

KARABÜK (AA) - Karabük'te üzerinde ve evinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, şüpheli Y.Y'nin (24) üzerinde ve evinde yapılan aramada 63 gram esrar ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Orhan Kuzu - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Karabük, Güncel, Haberler

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