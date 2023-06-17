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Karabük'te evin çatı katına çıkan inek itfaiye ekiplerince indirildi

Karabük'te evin çatı katına çıkan inek itfaiye ekiplerince indirildi

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Karabük'te evin çatı katına çıkan inek, itfaiye ekiplerince indirildi.

Karabük'te evin çatı katına çıkan inek, itfaiye ekiplerince indirildi.

Merkeze bağlı Yukarıkızılcaören köyünde inek, kullanılmayan evin çatı katına merdivenlerden çıktı.

Durumu gören ineğin sahibi, hayvanı alt kata indirmekte başarılı olamayınca itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine gelen Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri, boynuzlarına ip bağladıkları ineği çıktığı merdivenlerden indirerek sahibine teslim etti.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel

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