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Karabük'te evin bahçesine giren kurt ve sansarı güvenlik kamerası görüntüledi

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Başköy köyünün merkezine farklı zamanlarda inen kurt ve sansarın, çevrede dolaştıktan sonra bir evin bahçesine girmesini güvenlik kamerası kaydetti. Görüntülerde, kaptaki kedi mamasını yiyen kurt ve sansarın, dolaştıkları evin bahçesinden uzaklaşmaları yer alıyor.

Karabük'te evin bahçesine giren kurt ve sansarı güvenlik kamerası görüntüledi.

Başköy köyünün merkezine farklı zamanlarda inen kurt ve sansarın, çevrede dolaştıktan sonra bir evin bahçesine girmesini güvenlik kamerası kaydetti.

Görüntülerde, kaptaki kedi mamasını yiyen kurt ve sansarın, dolaştıkları evin bahçesinden uzaklaşmaları yer alıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Karabük kedi Hayvanlar Güvenlik Doğa Yaşam Güncel Haberler

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