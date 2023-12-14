Karabük'te Evden Hırsızlık Girişimi
Karabük'te Belenköy TOKİ'de Yılmaz Mangaltepe'ne ait eve hırsızlık girişiminde bulunan şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı. Şüpheli, salondaki televizyonu üniteden indirip yere bıraktıktan sonra kaçtı.
Karabük'te evden hırsızlık girişiminde bulunan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Belenköy TOKİ'de Yılmaz Mangaltepe'ne ait eve, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi girdi.
Salondaki televizyonu üniteden indirip yere bırakan şüpheli, daha sonra evden kaçtı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Yılmaz Mangaltepe'nin ağabeyi Yaşar Mangaltepe, gazetecilere, olay anında evde kimse bulunmadığını belirterek, "Televizyonu ünitesinden çıkarıp, yere indirmiş. Sesleri duyunca vazgeçmiş." dedi.