Karabük'te Evde Hint Keneviri Yetiştiren 2 Kişi Yakalandı

Karabük'te evlerinde kurdukları düzenekle Hint keneviri yetiştirdikleri tespit edilen 2 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda 4 adet kök Hint keneviri bitkisi, 638 gram kurutulmaya bırakılmış esrar, 6 parça halinde toplam ağırlığı 28 gram esrar ve Hint keneviri yetiştirmek için kurulmuş düzenek ve malzemeler ele geçirildi.