Karabük'te evde çıkan yangın hasara yol açtı - Haberler

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Karabük'te evde çıkan yangın hasara yol açtı

AA - Orhan Kuzu - Güncel
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Karabük'te evde çıkan yangın hasara yol açtı

Karabük'te apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karabük'te apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

100. Yıl Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede yayılması üzerine Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

Belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın evde hasara neden oldu.

AA / Orhan Kuzu - Güncel

İtfaiye Karabük Yangın Polis Güncel Haberler

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