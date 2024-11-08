Karabük'te evde çıkan yangın ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü.

Atatürk Mahallesi Çakıroğlu Sokak'ta 2 katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı.

İhbar üzerine yangın yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekipleri yangın söndürme sırasında çöken çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Öte yandan evde yaşayan çiftin yaklaşık 3 hafta önce evlendiği ve ev eşyalarını komşularının yardımıyla aldığı öğrenildi.