Karabük'te esnaf, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferi için döner ve tatlı dağıttı

Karabük'te bir esnaf, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısından dolayı için ücretsiz döner ve tatlı dağıttı. Yeşil Mahalle'deki restoranına 'Başımızın tacı, gönlümüzün sultanı, dünya lideri seni çok seviyoruz' yazılı pankart ile Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin posterlerini asan Şevki Akgül (73), vatandaşlara ücretsiz döner ve tatlı dağıttı.

Karabük'te bir esnaf, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısından dolayı için ücretsiz döner ve tatlı dağıttı.

Yeşil Mahalle'deki restoranına "Başımızın tacı, gönlümüzün sultanı, dünya lideri seni çok seviyoruz" yazılı pankart ile Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin posterlerini asan Şevki Akgül (73), vatandaşlara ücretsiz döner ve tatlı dağıttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini belirten Akgül, gazetecilere, "Dünya lideri. Büyük insan Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı bugün Suriye ve Irak gibi olurduk. Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesi nedeniyle döner ve tatlı ikramı yapıyorum. Ben de zaferimizi böyle kutluyorum." ifadesini kullandı.