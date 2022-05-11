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Karabük'te engelliler için asker eğlencesi düzenlendi

AA - Ahmet Özler - Güncel
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Karabük'te engelliler için asker eğlencesi düzenlendi

Karabük'te askere gitmek isteyen engelliler için temsili "asker eğlencesi" düzenlendi.

SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Karabük'te askere gitmek isteyen engelliler için temsili "asker eğlencesi" düzenlendi.

Safranbolu ilçesindeki bir düğün salonunda, Karabük Engelli Engelsiz Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından Türk Kızılay iş birliğinde 5 kişi için asker eğlencesi etkinliği düzenlendi.

Asker adaylarının ellerine kına yakıldı. Bu sırada adaylardan birisi bahşiş almayınca eline kına yaktırmadı.

Sembolik olarak İl Jandarma Komutanlığında bir günlük askerlik görevi yapacak engelli çocuklarını askere uğurlayacak anne ve babalar duygulu anlar yaşadı.

Asker adayı Mustafa Avcı'nın gözü yaşlı annesi Hanife Yılmaz, çok duygulandığını belirterek bu geceyi organize edenlere teşekkür etti.

Cengiz Mızrak'ın annesi Naciye Mızrak da oğlunun, askere gidemediği için çok üzüldüğünü, temsili de olsa şimdi gidecek olmasından dolayı mutlu olduğunu, Allah'a bunu kendisine yaşattığı için dua ettiğini kaydetti.

Dernek Başkanı Sevim Karaman Karadayı ise askere gitmek isteyen engelliler için bu kına gecesini düzenlediklerini söyledi.

Kendisine destek olan herkese teşekkür eden Karadayı, askere gitmek isteyen engelliler ve ailelerinin çok mutlu olduğunu ifade etti.

Asker adaylarının ve ailelerinin müzik eşliğinde doyasıya eğlendiği etkinliğe, bazı siyasi partilerin il ve ilçe başkanları da katıldı.

AA / Ahmet Özler - Güncel

Safranbolu, Engelli, Karabük, Asker, Güncel, Haberler

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