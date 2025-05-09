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Karabük'te Engelliler Haftası Etkinliği Büyüledi

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Karabük'te düzenlenen Engelliler Haftası etkinliğinde özel bireyler ve Kur'an kursu öğrencileri bir araya gelerek keyifli anlar yaşadı. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte çeşitli ikramlar ve müzik eşliğinde eğlenceler yapıldı.

Özel bireyler ve Kur'an kursu öğrencileri gönüllerince eğlendi

KARABÜK - Karabük'te "Engelliler Haftası" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte özel bireyler ile Kur'an kursu öğrencileri keyifli anlar yaşadı.

100. Yıl Mahallesi Pazaryeri Camii Kuran Kursu görevlileri tarafından avluda Engelliler Haftası dolayısıyla program düzenlendi. Etkinliğe Safranbolu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri de davet edildi.

Toplumun farklı kesimlerini bir araya getirerek kaynaşmayı ve dayanışmayı artırmayı hedefleyen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Çeşitli müziklerle doyasıya eğlenen çocukları kentte Çılgın Mısırcı olarak bilinen Yasin Yassıçayır ve ekibi de yalnız bırakmadı.

Etkinlikte çocuklara, pamuk şeker ve mısır ikramında bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI - Güncel
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