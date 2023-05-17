Karabük'te engelli bireyler bir günlük temsili askerlik yaptı

Karabük'te askerlik yapamayan engelli bireyler, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törenle bir günlüğüne asker oldu.

Karabük'te askerlik yapamayan engelli bireyler, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törenle bir günlüğüne asker oldu.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından Safranbolu ilçesindeki Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndaki törene aileleriyle gelen 43 zihinsel ve bedensel engelli birey, bir günlük eğitim için üniforma giydi.

Burada konuşan İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş, temsili askerlik yapan erlere başarılar diledi.

Bir günlük asker olan engelli bireylere künyeleri ve terhis belgeleri protokol tarafından verilen törende, komandolar gösteri yaptı.

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Karabük Vali Vekili Muhittin Gürel, Karabük Valisi Fuat Gürel'in eşi Özlem Aras Gürel, Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanı Albay Yusuf Küçükbaşol, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'den Karabük Milletvekili seçilen Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç ile resmi olmayan sonuçlara göre CHP'den Karabük Milletvekili seçilen Cevdet Akay, diğer protokol üyeleri, siyasi parti temsilcilerinin katıldığı törende, Türk bayrağına el basarak yemin eden temsili askerler, hatıra fotoğrafı çektirdi.