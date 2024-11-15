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Karabük'te Elma Ağacı Kasım'da İkinci Kez Çiçek Açtı

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Karabük'ün Yenice ilçesinde bir elma ağacı, Kasım ayında mevsim normallerinin dışında ikinci kez çiçek açarak görenleri hayrete düşürdü. Bahçe sahibinin şaşkınlığına neden olan olayda, ağacın bazı dallarında çiçekler açarken diğer dallarında meyveler olduğu görüldü.

Karabük'te elma ağacı Kasım ayında ikinci kez çiçek açtı

KARABÜK - Karabük'ün Yenice ilçesinde Kasım ayında ikinci kez çiçek açan elma ağacı görenleri şaşırtıyor.

Aralık ayına ve kış mevsimine sayılı günler kala Yenice ilçesinde ilginç bir görüntü ortaya çıktı.

Özal Mahallesinde bir vatandaşa ait bir elma ağacı kasım ayının soğuk ve kuru havasına rağmen mevsim normallerinin dışında bir görüntü sergiliyor.

Ağacın bazı dallarında taptaze çiçekler açarken diğer dalında ise meyvelerinin olması bahçe sahibini şaşırttı.

Karabük'te Elma Ağacı Kasım'da İkinci Kez Çiçek Açtı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI - Güncel
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