Karabük'te Elektrik Panosu Yangını: 5 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Karabük'te elektrik panosundan çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Soğuksu Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarındaki bir apartmanın zemin katındaki elektrik panosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle apartman boşluğunu duman kapladı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye erleri yangını söndürürken apartman sakinleri binadan tahliye edildi. Mahsur kalan bir kişi ise itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.

Yangında dumandan etkilenen 5 kişi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.