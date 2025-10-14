Haberler

Karabük'te Elektrik Panosu Yangını: 5 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Karabük'te Elektrik Panosu Yangını: 5 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te bir apartmanda elektrik panosundan çıkan yangın sonucu dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürerek apartman sakinlerini tahliye etti.

Karabük'te elektrik panosundan çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Soğuksu Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarındaki bir apartmanın zemin katındaki elektrik panosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle apartman boşluğunu duman kapladı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye erleri yangını söndürürken apartman sakinleri binadan tahliye edildi. Mahsur kalan bir kişi ise itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.

Yangında dumandan etkilenen 5 kişi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
Turhan Çömez'in Öcalan için söyledikleri Pervin Buldan'ı küplere bindirdi

Turhan Çömez'in Öcalan için söyledikleri Buldan'ı küplere bindirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diş hekiminin hesabından hastalarının cinsel içerikli görüntüleri çıktı

Hekimin hesabından hastalarının cinsel içerikli görüntüleri çıktı
İsrail'in onayı bekleniyor! Gazze'yi yönetecek isimler belli oldu

İsrail'in onayı bekleniyor! Gazze'yi yönetecek isimler belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.