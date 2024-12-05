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Karabük'te Ehliyetsiz Sürücü Kazaya Neden Oldu, 3 Yaralı

Karabük'te Ehliyetsiz Sürücü Kazaya Neden Oldu, 3 Yaralı
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Karabük'te 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sürücünün ve bir diğerinin hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi.

Karabük'te ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

E.Y.D. (17) idaresindeki 34 FUV 900 plakalı otomobil, Kayabaşı Mahallesi Lala Mustafa Paşa Caddesi'nde önce bir evin bahçe duvarına ardından beton elektrik direğine çarptı.

Kazada, sürücü ile B.E.K. (16) ve E.T.Ç. (15) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü ile B.E.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza, çevredeki bir evin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
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